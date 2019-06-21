Кернес приложил руку к скандальному решению о переименовании проспекта Жукова (документ)

Украина

Мэр Харькова Геннадий Кернес говорит, что утвердил решение городского совета о возвращении проспекту Петра Григоренко имени маршала Георгия Жукова, за которое он, кстати, не голосовал.

Впрочем, как сообщает «МедиаПорт», в Едином реестре городских актов решение опубликовано с печатью Департамента организационной работы без подписи городского головы. В то же время, сам Геннадий Кернес, у которого журналисты поинтересовались, утвердил ли он решение горсовета, ответил: «Если есть печать, значит, есть подпись».

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», после того, как в Харькове городской совет решил вернуть проспекту Петра Григоренко имя советского маршала Георгия Жукова, полиция открыла уголовное производство по статье о злоупотреблении властью или служебным положением.

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