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Кернес приложил руку к скандальному решению о переименовании проспекта Жукова (документ)
Мэр Харькова Геннадий Кернес говорит, что утвердил решение городского совета о возвращении проспекту Петра Григоренко имени маршала Георгия Жукова, за которое он, кстати, не голосовал.
Впрочем, как сообщает «МедиаПорт», в Едином реестре городских актов решение опубликовано с печатью Департамента организационной работы без подписи городского головы. В то же время, сам Геннадий Кернес, у которого журналисты поинтересовались, утвердил ли он решение горсовета, ответил: «Если есть печать, значит, есть подпись».
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», после того, как в Харькове городской совет решил вернуть проспекту Петра Григоренко имя советского маршала Георгия Жукова, полиция открыла уголовное производство по статье о злоупотреблении властью или служебным положением.
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