26.14 / 26.39 29.41 / 29.83
Киев: +30
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Украина

Кернес приложил руку к скандальному решению о переименовании проспекта Жукова (документ)

13:33 21 июня 2019 74
Геннадий Кернес
Инф. «ФАКТОВ»

Мэр Харькова Геннадий Кернес говорит, что утвердил решение городского совета о возвращении проспекту Петра Григоренко имени маршала Георгия Жукова, за которое он, кстати, не голосовал.

Впрочем, как сообщает «МедиаПорт», в Едином реестре городских актов решение опубликовано с печатью Департамента организационной работы без подписи городского головы. В то же время, сам Геннадий Кернес, у которого журналисты поинтересовались, утвердил ли он решение горсовета, ответил: «Если есть печать, значит, есть подпись».

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», после того, как в Харькове городской совет решил вернуть проспекту Петра Григоренко имя советского маршала Георгия Жукова, полиция открыла уголовное производство по статье о злоупотреблении властью или служебным положением.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2019 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины