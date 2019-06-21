В Украине испытали боевую часть ракетного комплекса "Нептун": впечатляющие фото и видео

Украина

В Днепре прошел один из этапов испытания отечественного ракетного комплекса «Нептун» — подрыв боевой части. Во время испытаний боевая часть ракеты была подорвана на расстоянии от специального стенда полусферы из листового металла определенной толщины, на котором нанесли специальную разметку:

После подрыва по фрагментам стенда была определена карта попадания поражающими элементами боевой ракеты Р-360 комплекса РК-360 МЦ «Нептун», после чего разработчики ракеты проведут ее доработку с целью улучшчения поражающих свойств, сообщает пресс-служба Министерства обороны.

Ракета Р-360 предназначена для поражения боевых кораблей, эсминцев, фрегатов, корветов, десантных, танкодесантных кораблей, действующих как самостоятельно, так и в составе корабельных групп и десантных отрядов, та и береговых целей, в т. ч. при активном огневом и радиоэлектронном противодействия противника.

Напомним, в середине июня в Украине успешно завершились испытания ракетного комплекса «Ольха», которые проводились на Одесчине. А на днях в Харьковской области прошли испытания первого серийного образца станции радиоэлектронной борьбы Р-330КВ1М, которая позволяет полностью «отрезать» связь передовым подразделениям противника.



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