Убийство 11-летней девочки под Одессой: подозреваемого отправили в СИЗО (фото, видео)

Происшествия

Киевский районный суд Одессы отправил 22-летнего Николая Т., подозреваемого в убийстве 11-летней Даши Лукьяненко, в следственный изолятор без возможности выхода на свободу под залог.

Мужчину подозревают по четырем статьям Уголовного Кодекса — «похищение», «покушение на изнасилование несовершеннолетнего», «убийство несовершеннолетнего, сопряженное с изнасилованием» и «надругательство над телом».

Как сообщает «Думская», подозреваемый полностью признал свою вину и согласился с назначенной ему мерой пресечения.

На вопрос, почему он убил Дашу, ответил, что «не знает». Кроме того, подозреваемый утверждает, что следы преступления уничтожал самостоятельно, никто ему не помогал.

В ближайшее время Николая Т. направят на судебно-психиатрическую экспертизу, которая должна установить, мог ли он в момент совершения преступления осознавать свои действия и отвечать за поступки.

Напомним, тело 11-летней Дарьи, которая пропала 13 июня, нашли 19 июня, в выгребной яме частного домовладения, расположенного рядом с местом, где пропала девочка. Педофилом-убийцей оказался сосед девочки, который принимал активное участие в ее поисках. Жестокое убийство всколыхнуло Украину. Украинцы массово подписывают петицию, целью которой является ужесточение наказания для преступников, совершивших сексуальное насилие. Только за один день подписи поставили 13 490 человек.

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