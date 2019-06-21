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Нахамил всем пассажирам: в Днепре разгорелся скандал вокруг возмутительного поведения маршрутчика (фото)
В Днепре водитель маршрутки № 95 отказал в проезде пожилой женщине, которая хотела проехать по пенсионному удостоверению, и нахамил пассажирам, пытавшимся за нее заступиться. Ранее в Днепре водитель маршрутки по-хамски отказал матери погибшего бойца батальона Днепр-1 в проезде по льготному удостоверению.
Как пишет в Facebook в днепровской группе «Райончик» Оксана Арцебашева, инцидент произошел на остановке Софьи Ковалевской по ул. Калиновой. Женщина-пенсионер вошла в маршрутку и спросила у водителя разрешения проехать по удостоверению. В ответ наглый маршрутчик заставил пожилого человека покинуть автобус.
Затем он начал в грубой форме отвечать пассажирам, вступившимся за пенсионерку, наделяя их нелицеприятными характеристиками.
Возмущенные пассажиры обратились к руководителю маршрутчика. Тот все списал на водителя, проблему с маленькой зарплатой и нехваткой кадров.
Ранее «ФАКТЫ» неоднократно писали о хамском поведении маршрутчиков. Во Львовской области водитель маршрутки отказал в проезде по удостоверению дочери погибшего участника АТО. В Запорожье водитель маршрутки в ответ на просьбу пассажира выключить радио, передававшее российские новости, несколько раз ударил мужчину и вытолкал из авто
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