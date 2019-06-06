На Львовщине водитель выгнал из автобуса дочь погибшего участника АТО

Общество

Во Львовской области водитель маршрутного такси «Львов-Турка» отказал в проезде дочери погибшего украинского воина Николая Минько Диане. Напомним, парламент принял в первом чтении проект закона, ужесточающего ответственность за отказ в перевозке льготных категорий населения.

Девушка ехала на учебу во Львов. Зашла в маршрутку, показала удостоверение. Водитель даже не смотрел, выгнал ее, сказал, чтобы ждала другую маршрутку.

Как рассказал Руслан Покушин, глава «Союза участников АТО Старосамборщины», девушка в шоке вышла, сфотографировала номера, позвонила маме.

Отметим, отец Дианы Минько Николай Петрович погиб 6 апреля 2015 года в поселке Боровское вблизи Северодонецка. У него остались жена и двое детей.

Ветераны АТО Старосамборщины планируют организовать акцию протеста и проучить водителя.

Бывший АТОшник рассказал, что одного такого хама, который оскорблял вдову погибшего воина, заявляя, что у нее фиктивное удостоверение, побратимы заставили везти на могилу бойца.

«Мы уже имеем опыт, как проучить хамоватых водителей. Было раз, что водитель отказался везти вдову павшего Героя Игоря Добровольского с Самборщины. Оскорбил ее, сказал, что у нее удостоверение фиктивное. Мы разыскали его, вызвали работников военкомата, которые подтвердили о действительности удостоверения. И нас, более десятка ветеранов АТО, зашли в автобус с удостоверениями и сказали, чтобы вез нас на могилу Игоря», — вспоминает Руслан.

К сожалению, подобный случай не единственный. В Днепре водитель маршрутки по-хамски отказал матери погибшего бойца батальона Днепр-1 в льготном проезде по соответствующему удостоверению.

Но есть и совершенно противоположные случаи. Водитель маршрутки под Киевом взял пассажира-военного и отказался брать деньги за проезд, сказав: «Благодаря вам моя страна существует».

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter