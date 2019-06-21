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Партия Порошенко провела акцию в поддержку народа Грузии (фото)
Партия «Европейская Солидарность» проводит акцию в поддержку народа Грузии на Майдане Независимости.
«События, происходящие в Грузии, — это очередная попытка Кремля применить свои „гибридные“ технологии на территории суверенного государства. Еще несколько дней назад мы наблюдали подобные попытки в Республике Молдова», — отмечается в пресс-релизе партии.
Партия «Европейская Солидарность» решительно осуждает попытки Москвы дестабилизировать ситуацию на всем постсоветском пространстве.
Политсила также выражает свою солидарность и поддержку грузинскому народу, который выступает против очередной российской провокации.
Как известно, в 2008 году российские войска оккупировали пятую часть грузинской территории. В 2014 году по подобному сценарию московские оккупанты аннексировали украинский Крым и получили контроль над частью Донбасса.
По словам участников акции, «сегодня внутри и Грузии, и Украины Кремль делает ставку на „пятую колонну“ и коллаборационистов, провоцируя межцерковные и гражданские противостояния».
«Учитывая то, что в Верховную Раду идет большая колонна пророссийских сил, а новая власть приведет в парламент политиков без опыта государственного управления, Кремль стремится в максимально сжатые сроки расшатать ситуацию в Украине», — подчеркивается в обращении.
Участники акции заявляют, что «Европейская Солидарность» — единственная партия, которая способна не допустить реванша пророссийских сил не только в будущей Верховной Раде, но и в Украине.
Как сообщали «ФАКТЫ», согласно данным социологического опроса, проведенного SOCIS и Комитетом избирателей Украины, в Верховную Раду, как и ранее, проходят пять партий, а «Европейская Солидарность» опережает партии «Батькивщина» и «Голос». За нее на выборах готовы проголосовать 8,8% граждан, которые определились и пойдут на выборы.
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