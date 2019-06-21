«Европейская Солидарность» опережает «Батькивщину» и «Голос» — опрос SOCIS

Украина

Согласно свежим данным, в Верховную Раду, как и ранее, проходят пять партий, а «Европейская Солидарность» опережает партии «Батькивщина» и «Голос» — за нее на выборах готовы проголосовать 8,8% граждан, которые определились и пойдут на выборы.

Таковы данные социологического опроса, проведенного SOCIS и Комитетом избирателей Украины. Исследования показали, что лидером гонки остается «Слуга народа» (47,6%,), на втором месте — «Оппозиционная платформа — За жизнь» (12,4%), на третьем — «Европейская Солидарность» (8,8%). Далее следуют партии «Батькивщина» (8,7%) и «Голос» (6,8%). Другие партии не преодолевают 5-процентный барьер.

Опрос 14−19 июня 2019 года методом стандартизированного интервью face-to-face. Статистическая погрешность не превышает +/- 2,2%. В социологических исследованиях приняли участи 2000 респондентов. Опрос проводился по выборке, которая представляет взрослое население округа в целом, по таким признакам как: пол, возраст (от 18 лет), тип поселения (город / село) и разделение округа на районы.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», Конституционный суд Украины признал соответствующим Основному закону указ президента Владимира Зеленского о роспуске Верховной Рады и назначении досрочных парламентских выборов.



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