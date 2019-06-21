Происшествия

Ждали вылета почти двое суток: выяснились детали ЧП с украинцами в Барселоне

Пассажиры рейса PQ 748 «Барселона-Харьков», который выполняла скандально известная авиакомпания SkyUp почти двое суток не могли вылететь из Барселоны в Харьков из-за неисправности самолета.

Как пишет харьковский сайт «ГородХ», после продолжительного ожидания в аэропорту (с 19 июня) пассажиров 20 июня поместили в гостиницу. Им вернули их багаж, который около суток находился в самолете. При этом сегодня утром, 21 июня, пассажиров вновь посадили в автобусы и отправили в аэропорт.

По информации туристов, по пути в аэропорт один из трех автобусов сломался, и людей довозили на такси. Завтрак украинцам выдали только в аэропорту.

При этом в харьковском аэропорту информация о рейсе «Барселона — Харьков» все время менялась — сообщалось, что он должен был приземлиться 21 июня в 06:40, затем появилось время 16:40.

В авиакомпании SkyUp объяснили длительную задержку рейса PQ 748 неисправностью системы внутренней связи между кабиной пилотов и бортпроводниками.

«Во время ожидания пассажирам рейса были предоставлены вода, сендвичи, а также трансфер и расселение в отелях», — отметили в компании.

По информации Avianews.com, пассажиры задержанного почти на двое суток рейса PQ 748 Барселона-Харьков могут получить компенсацию в размере 400 евро. Это предусмотрено регуляцией Евросоюза № 261/2004.

«При отмене рейса менее чем за 2 недели до вылета авиакомпания обязана выплатить пассажирам компенсацию в размере от 250 до 600 евро в зависимости от дальности перелета. В случае с рейсом Барселона-Харьков компенсация составляет 400 евро», — говорится в сообщении.

Пассажиры злополучного рейса поинтересовались, могут ли они получить компенсацию за их ожидание. На сайте Сompensair, который позволяет проверить возможность получения компенсации, говорится, что Skyup Airlines (TBA) отрицает выплаты компенсаций, даже когда это противоречит законодательству ЕС. Потому что компания не имеет представительств в юрисдикции права ЕС.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что Барышевский суд Киевской области приостановил действия лицензии авиакомпании SkyUp Airlines, чьи пассажиры в последнее время сталкивались с невозможностью вовремя вылететь из страны или же вернуться в Украину. В ответ в SkyUp заявили, что претензии может выдвигать компании ее клиент, а человек, подавший иск в суд, никогда не покупал билеты у авиаперевозчика. И пообещали обжаловать решение судьи в Апелляционном суде Киевской области.

Напомним, сегодня стало известно, что Антимонопольный комитет наложил штраф в 1,5 миллиона гривен на туроператора Join Up за обман туристов и нечестную конкуренцию. Туроператор Join Up принадлежит владельцам авиакомпании SkyUp Airlines Татьяне Альбе и Юрию Альбе.

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