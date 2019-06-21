Здоровье и медицина

Жара в Украине: Супрун рассказала, как бороться с потливостью

Жара в Украине — настоящий вызов не только для нас, но и для нашей кожи. В это время основная нагрузка приходится на так называемые экриновые потовые железы, которые открываются непосредственно на поверхность кожи. Об этом в своем Facebook сообщила и.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун.

Она также объяснила, как на запах кожи в жару влияют различные факторы.

Генетика. Сушествует такая болезнь, как триметиламинуиія. Это мутация в гене фермента, который преобразует триметиламин. Он накапливается в тканях и придает телу и его жидкостям резкий запах гнилой рыбы.

Рацион. На запах тела негативно влияют продукты с высоким содержанием серы (лук, чеснок, кольраби и даже брокколи). Также более неприятным и интенсивным делают запах пота алкоголь, большое количество углеводов и специй.

Гормональный статус и эмоциональное состояние. Считается, что в зависимости от эмоционального состояния человек может «пахнуть» счастьем или страхом. Кроме того, на запах у женщин может повлиять прием гормональных контрацептивов.

Бактерии и микроорганизмы. Чаще всего в подмышках встречаются стафилококи и коренебактерии. На их разнообразие влияют наши гигиенические привычки — прежде всего использование антиперспирантов. Под их воздействием на коже остаются микроорганизмы, которые могут выдержать действие средств.

С учетом этого Супрун советует в жару:

регулярно принимать душ, пользоваться антиперспирантами или дезодорантами (при этом следует неуклонно следовать инструкциям);

отдавать преимущество одежде из натуральных тканей, позволяющих телу дышать и не задерживают пот;

пересмотреть рацион, при возможности отказавшись от лука, чеснока, кольраби и красного мяса;

сохранять физическую активность, ведь при тренировках потовые железы активно работают и «промываются»;

задуматься об удалении волос на определенных участках тела. Его нужно удалять с корнем, бритье проблемы не снимает;

не пользоваться аэрозолями в помещении без хорошей вентиляции.

Напомним, ранее Ульяна Супрун дала советы по выбору напитков в жару

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