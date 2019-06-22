Трамп ответил на обвинение в изнасиловании

Мир

Президент США Дональд Трамп в пятницу отверг обвинения в изнасиловании, высказанные в его адрес американской журналисткой Джин Кэрролл. Об этом пишет The Hill.

Издание поясняет, что ранее на страницах журнала New York Magazine был опубликован отрывок из новой книги Кэрролл, в котором она утверждает, что в конце 1995 или начале 1996 года Трамп якобы изнасиловал ее в примерочной нью-йоркского универмага Bergdorf Goodman.

«Я никогда в своей жизни не встречал этого человека. Она пытается продать свою новую книгу — это должно указывать на ее мотивацию. Ее стоит продавать в отделе художественной литературы», — говорится в распространенном пресс-службой Белого дома заявлении Трампа. При этом американский президент отметил, что «ложные обвинения умаляют серьезность» реальных преступлений подобного характера.

«Если у кого-то есть информация о том, что Демократическая партия работает с госпожой Кэрролл или с New York Magazine, пожалуйста, сообщите нам об этом как можно скорее. Мир должен знать, что на самом деле происходит. Это позор, люди должны платить высокую цену за такие ложные обвинения», — добавил американский лидер.

Напомним, что в конце 2016 года свыше десятка женщин выступили с утверждениями о том, что Трамп их домогался. Президент неоднократно отрицал все обвинения, называя их сфабрикованными. Трамп также утверждал, что американские СМИ специально публикуют заявления пытающихся оговорить его женщин, чтобы скомпрометировать президента в глазах общественности. В том же году достоянием общественности стала запись разговора Трампа с радиоведущим Билли Бушем — бизнесмен хвастался, что целует женщин и хватает за интимные места без разрешения, потому что он звезда и ему это позволено.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», президент США Дональд Трамп во вторник объявил об официальном начале кампании с целью переизбрания на предстоящих в 2020 году выборах во время выступления перед сторонниками в городе Орландо (штат Флорида).

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