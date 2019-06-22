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С оркестром и слезами на глазах: в Киеве простились с Дмитрием Тымчуком (эксклюзивные фото)
В субботу, 22 июня, в столичном Доме офицеров провели в последний путь народного депутата, создателя и координатора группы «Информационное сопротивление» Дмитрия Тымчука. Как известно, нардеп погиб при загадочных обстоятельствах у себя дома 19 июня.
Корреспондент «ФАКТОВ» побывал на месте прощания.
Проститься с Дмитрием Тымчуком пришли его коллеги-депутаты, политики, журналисты, военные и обычные граждане, которые оценили вклад погибшего в информационную войну с Россией.
Среди прибывших в Дом офицера были глава МВД Арсен Аваков, лидеры «Народного фронта» Арсений Яценюк и Максим Бурбак, спикер Верховной Рады Андрей Парубий и другие известные личности.
Вдова Дмитрия Тымчука не скрывала слез. Также с трудом сдерживал эмоции главный редактор «Информационного сопротивления» Юрий Карин, который считал Тымчука лучшим другом.
О Дмитрие Тымчуке можно долго говорить. Его информация была едва ли не единственным глотком воздуха во время аннексии Крыма. Именно он был одним из тех источников, кто информировал Украину и мир о том, как Россия захватывает военные части ВСУ, а также другие объекты инфраструктуры на полуострове. С наступлением войны на Донбассе Тымчук и группа «Информационное сопротивление» раскрывали данные о российском присутствии на востоке Украины.
Одной из основных версий гибели Дмитрия Тымчука является самоубийство. Изначально сообщалось, что он случайно застрелился в голову во время чистки оружия, однако эта версия вызвала много вопросов у общественности и друзей погибшего нардепа. Похоронят его сегодня в Бердичеве Житомирской области.
«ФАКТЫ» выражают свои соболезнования семье Дмитрия Тымчука. Вечная память…
ФОТО Сергея Тушинского («ФАКТЫ»)
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