Давай закурим: под Одессой «накрыли» мощный канал контрабандной поставки сигарет (фото)

Украина

В Одесской области правоохранители обнаружили контрабандные сигареты стоимостью более 50 млн гривен. Как сообщили в региональном управлении СБУ, оперативники спецслужбы установили, что организованная группа лиц, связанная с международными преступными группировками, наладила поставки в Украину сигарет известных мировых брендов вне таможенного контроля, без уплаты соответствующих обязательных платежей. В дальнейшем дельцы планировали транспортировать продукцию в страны Евросоюза через западные границы Украины.

«Во время проведения санкционированных обысков по месту хранения товара в Одесской области правоохранители изъяли около 7 тысяч коробов сигарет без марок акцизного налога и без соответствующих документов. Ориентировочная стоимость изъятой продукции составляет более 50 миллионов гривен», — уточнили в управлении.

Также обнаружено оборудование по незаконному производству подакцизной продукции. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье о незаконном изготовлении подакцизных товаров и злоупотреблении властью или служебным положением (ч. 1 ст. 204, ч. 1 ст. 364 УК Украины).

Как писали «ФАКТЫ», недавно в Николаеве таможня ГФС открыла дело о контрабанде сигарет на более чем 87 миллионов гривен.

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