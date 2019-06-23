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Золотые люди: Дмитрий Комаров поставил в пример одесситок
Известный украинский телеведущий и путешественник Дмитрий Комаров поставил в пример всем украинцам двух одесситок, которые вернули ему деньги, выпавшие у него из кармана.
«Одесса. Золотые люди, с которых надо брать пример. Иду по улице, достаю телефон с кармана, через 300 метров меня догоняют две женщины, останавливают и говорят: „У вас деньги выпали“. И протягивают 1000 грн, две по 500. Мои. Действительно выпали. Не заметил. Ирина и Надежда. Уже когда отдали, а я стал благодарить, сказали: „Ой, а вы ж Комаров, а мы вас то сразу и не узнали, когда догоняли“. Честь, честность, человечность — то, что для всех нас очень важно. Три Ч, которые ведут вперед каждого из нас и всю страну. Берем пример с Ирины и Надежды, помогаем друг другу», — написал он в Twitter.
Как писали «ФАКТЫ», недавно Комаров признался, что состоял в отношениях со своей нынешней женой Александрой Кучеренко еще до участия в конкурсе «Танці з зірками».
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