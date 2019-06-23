- 13:49 100 самых сексуальных женщин в мире по версии журнала Maxim: жена и дочь Трампа и другие красотки
- 13:38 Бычки бросаются на камни и пытаются удержаться там плавниками: под Полтавой зафиксирован массовый мор рыбы
- 13:32 «Ждете, когда кто-то умрет?»: в сети рассказали о невыносимой поездке в поезде «Укрзалізниці»
- 12:41 Где смотреть онлайн Европейские игры-2019: расписание телетрансляций 23 июня
- 12:39 В «ошейнике»: Регина Тодоренко взбудоражила поклонников новым образом
- 12:26 Стрелок Омельчук завоевал «серебро» Европейских игр и путевку на Олимпиаду в Токио
- 12:06 Черный дым было видно за несколько километров: масштабный пожар охватил склады под Киевом
- 11:24 Пробили головы и ограбили: под Запорожьем напали на полицейских за сделанное замечание
- 10:45 Усик стал обязательным претендентом на бой с победителем реванша Руис – Джошуа
- 10:28 С перекрытыми дорогами и под охраной силовиков: в Киеве прошел Марш равенства
- 10:04 Первый 4-этажный дом на Крещатике казался киевлянам таким высоким, что многие боялись ходить возле него
- 10:01 В Харькове авто влетело в здание горсовета: фото с места происшествия
«Ждете, когда кто-то умрет?»: в сети рассказали о невыносимой поездке в поезде «Укрзалізниці»
Пассажиры «Укрзалізниці» жалуются в Facebook на неработающие кондиционеры в поездах и невозможность открыть окна.
"SOS!!! В поезде номер 012П сообщением Новоалексеевка-Киев, который выехал с Новоалексеевки
По ее словам, попытка пожаловаться в кол-центр перевозчика ни к чему не привела.
"На мое обращение в колцентр меня зарегистрировали, минут через 25−30 набрал оператор и сообщил, что в настоящее время невозможно починить кондиционер и его можно починить только в Киевском депо!!! Ночью было ужасно, а утром стало вообще невыносимо!!! Полный вагон людей, которые задыхаются — у половины поднялось давление!!! Дети плачут!!! Едет беременная женщина, которой плохо!!! Что должно случиться — кто-то должен умереть? Начальник поезда сказал, что о проблеме знает и начальству доложил!!!" — пишет она в Facebook.
Как писали «ФАКТЫ», это не первый подобный случай. Так, ранее в сети пожаловались на ужасные условия в поезде номер 20, в одном из вагонов которого при 40-градусной жаре также не включался кондиционер. А перед этим на аналогичную ситуацию жаловалась и пассажирка «ИнтерСити» сообщением Киев-Херсон.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Женщинам очень легко снимать стресс на кухне. Например, достала индюка или петуха, назвала его Петей или Ваней, отрезала все, что захотела — и медленно-медленно опустила в кипяток...