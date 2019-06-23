«Ждете, когда кто-то умрет?»: в сети рассказали о невыносимой поездке в поезде «Укрзалізниці»

Происшествия

Пассажиры «Укрзалізниці» жалуются в Facebook на неработающие кондиционеры в поездах и невозможность открыть окна.

"SOS!!! В поезде номер 012П сообщением Новоалексеевка-Киев, который выехал с Новоалексеевки 21.06.19 в 22.58 и еще находится в пути в 15 вагоне не работает кондиционер. Можете себе представить вагон-термос, который рассчитан на работу кондиционера, где открывается только несколько окон в коридоре, а купе герметичное!!! ! Есть какая-то вентеляции, которая едва тянет и по которой периодически слышно ароматы туалета, но она не спасает от 30 градусной жары!!!" — пишет одна из пассажирок.

По ее словам, попытка пожаловаться в кол-центр перевозчика ни к чему не привела.

"На мое обращение в колцентр меня зарегистрировали, минут через 25−30 набрал оператор и сообщил, что в настоящее время невозможно починить кондиционер и его можно починить только в Киевском депо!!! Ночью было ужасно, а утром стало вообще невыносимо!!! Полный вагон людей, которые задыхаются — у половины поднялось давление!!! Дети плачут!!! Едет беременная женщина, которой плохо!!! Что должно случиться — кто-то должен умереть? Начальник поезда сказал, что о проблеме знает и начальству доложил!!!" — пишет она в Facebook.

Как писали «ФАКТЫ», это не первый подобный случай. Так, ранее в сети пожаловались на ужасные условия в поезде номер 20, в одном из вагонов которого при 40-градусной жаре также не включался кондиционер. А перед этим на аналогичную ситуацию жаловалась и пассажирка «ИнтерСити» сообщением Киев-Херсон.

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