Незабываемая поездка: «Укрзалізниця» оскандалилась из-за условий в поезде «ИнтерСити»

Общество

«Укрзалізниця» попала в очередную неприятную ситуацию с перевозками пассажиров. О поездке в вагоне «ИнтерСити» поезда № 766 сообщением Киев-Херсон рассказала в Facebook Светлана Поветкина.

Женщина пишет, что ехала в вагоне с неработающими кондиционерами. При этом температура была около 43 градусов жары. Кроме того, в туалете невозможно было вымыть руки — в умывальнике не работал слив и стояла грязная вода.

Пассажир считает, что компания должна принести извинения за некомфортную поездку и возместить стоимость проезда за непредоставленные услуги.

«Мы все пассажиры этого состава заплатили за перевозку в условиях кондиционированного вагона. Считаю, что „Укрзалізниця“ должна принести всем пассажирам этого состава извинения. Возместить стоимость проезда из-за нарушения условий перевозки — услуга, за которую компания взяла деньги, не предоставлена», — пишет женщина.

По ее мнению, должен еще быть возмещен моральный вред «по причине ухудшения самочувствия из-за длительного нахождения в условиях некондционированного вагона».

«Всіх, кого не влаштовує стан вагонів, постійне скорочення та погіршення санітарно-технічного стану поїздів, запрошую долучитися до групи „ВИМАГАЄМО ВІД КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ ЗАКУПІВЛІ НОВИХ ПАСАЖИРСЬКИХ ВАГОНІВ!“ Ця група створена для того, щоб поставити ребром перед новою владою питання про закупівлі нових вагонів, оскільки старі вагони списуються сотнями, а нові майже не закуповуються. Таким чином уже за декілька років Україна може залишитися майже без потягів далекого сполучення як класу», — такое предложение оставил под постом Иван Супряга.

А журналист Александр Рудоманов, который часто пишет о поездках по железной дороге, написал: «Приносимо вибачення. Вагони ремонтуються».

Как сообщали «ФАКТЫ», «Укрзалізниця» открыла продажу билетов на летние поезда в южном направлении.

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