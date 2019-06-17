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В вагоне +40: «Укрзалізниця» попала в новый скандал из-за невыносимых условий в поезде
В сети пожаловались на ужасные условия в поезде номер 20, в одном из вагонов которого при 40-градусной жаре не включался кондиционер. Ранее на аналогичную ситуацию жаловалась и пассажирка «ИнтерСити» сообщением Киев-Херсон.
Жительница Северодонецка Яна Притуляк, купившая билет в ночной поезд, пожаловалась, что пассажиры были вынуждены ехать при +40 градусах без кондиционера. И это при том, что в вагоне вообще не было окон, которые можно было бы открыть.
«А у вас не жарко? #Укрзалізниця. Я не знаю, может я придираюсь, но в Луганской области + 37 в тени. Я выбирала поезд номер 20 за его хвалёный комфорт и удобство по времени (он ночной). Каково же было мое удивление (и не только моё, всего 3 вагона) когда нам сказали, что кондиционер включится только на скорости более 60 км, мы едем уже 1,5 часа, кондиционер не реагирует, и это в вагоне в котором отсутствуют окна (в вагоне +40)», — написала она на своей страничке в Facebook.
Под этим постом в социальных сетях завязалась живая дискуссия, участники которой нелицеприятно высказывались в адрес «Укрзалізниці». К дискуссии присоединился и работающий сейчас в госкомпании журналист Александр Рудоманов, который советовал в подобных случаях жаловаться на ненадлежащие условия в поездках.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в «Укрзалізнице» разрешили перевозить велосипеды не только в ночных поездах, но и в Интерсити, и Интерсити+.
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