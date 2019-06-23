Нацист внезапно стал "антифашистом": разоблачен очередной фейк российских пропагандистов

Украина

Кремлевские пропагандисты на оккупированном Донбассе попытались выдать боевика «ДНР» Александра Матюшина за антифашиста. Новоявленный «борец с фашизмом» оказался любителем нацистских приветствий и участником экстремистской организации «Русский образ».

Фотографии, подтверждающие политическую позицию Матюшина, опубликовал журналист и блогер Денис Казанский.

Напомним, ранее дипломат Юрий Сергеев рассказал в интервью «ФАКТАМ», как против Украины работает российская пропаганда. Рупоры Кремля используют приемы, опробованные еще в советское время. Пропагандисты пытаются любым способом увязать Украину с фашизмом, а Россию с антифашизмом. Прием «две неправды» нужен, чтобы обыватель поверил хотя бы в какой-то из тезисов. С той же целью преступления, направленные на разжигание межэтнических конфликтов, Россия приписывает «украинским нацистам», хотя на самом деле за акциями чаще стоят российские «антифашисты».

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