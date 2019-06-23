На Одесском кинофестивале представят фильм об аннексии Крыма (фото)

Украина

На Одесском международном кинофестивале (ОМКФ) состоится мировая премьера фильма «Черкассы» режиссера Тимура Ященко. Эта полнометражная украинская- польская лента рассказывает о событиях во время аннексии Крыма. Конкретнее — о судьбе двух моряков, которые несут службу на корабле противоминной обороны «Черкассы». В течение трех недель в марте 2014 года оборону на озере Донузлав держали 48 моряков «Черкасс» с экипажем в 65 человек. Корабль Украине не вернули дл сих пор…

Съемки фильма начались в апреле 2017 года, консультантом стал командир «Черкасс» Юрий Федаш. Сейчас он — капитан 2-го ранга, офицер командования ВМС Вооруженных сил Украины.

«Черкассы» — один из пяти полнометражных фильмов национальной конкурсной программы юбилейного Одесского международного кинофестиваля. В эту же программу включены также десять короткометражных лент.

В этом году появилась новая номинация — «Приз зрительских симпатий». После кинопоказов зрители смогут оценивать фильмы-участники национальной конкурсной программы по шкале от 1 до 5. Денежный приз создателям ленты -победительницы — 60 тысяч гривен.

Организаторы международного кинофорума уже объявили о том, что на участие в конкурсных программах ОМКФ-2019 подано 1110 фильмов. Для международной конкурсной программы селекционная комиссия отобрала 12 полнометражных фильмов из 18 стран (включая страны копродукции): Украина, Колумбии, Аргентины, Нидерландов, Германии, Швеции, Уругвая, Литвы, Соединенных Штатов Америки, Великобритании, Италии, Албании, Китая, Люксембурга, Бельгии, Израиля, Франции и Грузии.

«Они будут бороться за гран-при — „Золотого Дюка“ — и другие награды международного конкурса», — сказала президент ОМКФ Виктория Тигипко.

Она отметила, что за десятилетие существования фестиваль прошел тернистый путь. Начиная с 40 тыс. зрительских посещений в 2010 году до более чем 150-ти — в году минувшем.

«В этом году будет еще больше посещений. Все говорит о том, что процесс идет. Приезжает порядка 100 профессионалов, которые будут представлять фильмы. Безусловно, будут топовые гости. Как всегда, вместе с нашей профессиональной командой будут работать волонтеры — более 300 добровольцев», — уточнила Тигипко.

Как обычно, торжественные открытие и закрытие ОМКФ пройдут в Одесском национальном академическом театре оперы и балеты. Фестивальным дворцом будет Театр музкомедии, а показы под открытым небом пройдут на Потемкинской лестнице.

В этом году здесь состоиятся сразу два опен-эйра: «в юбилейный год всего должно быть в два раза больше». 13 июля покажут ленту «Казаки» студии «Metro-Goldwyn-Mayer» (1928 г., режиссеры Джордж В. Гилл и Клеренс Браун). Показ состоится в сопровождении симфонического оркестра под руководством композитора Роберта Исраэля. А 19 июля там же пройдет перфоменс Влада Троицкого «Сходи на…».

Также в рамках ОМКФ, кроме конкурсной программы, пройдет ретроспектива «Голливуд на Черном море»: будут показаны лучшие фильмы, снятые на Одесской киностудии, отметившей в этом году 100-летие. Зрители увидят ленты «Молчи грусть, молчи» (1918 г.) с Верой Холодной, «Ягодка любви» (1926 г.) Александра Довженко, «Весна на Заречной улице» (1956 г.) Марлена Хуциева, «Формула радуги» (1966 г.) Георгия Юнгвальд-Хилькевича, «Военно-полевой роман» (1983 г.) Петра Тодоровского и «Настройщик» (2004 г.) Киры Муратовой.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали о том, что 10-й юбилейный Одесский международный кинофестиваль пройдет с 12 по 20 июля. Специальным гостем фестиваля станет одна из звезд мирового кинематографа, легендарная Катрин Денев.

На снимках: кадры из фильма «Черкассы»

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