В Украину приедет легендарная Катрин Денев

Культура

Специальным гостем Одесского международного кинофестиваля (ОМКФ), который состоится в Одессе в июле, станет одна из звезд мирового кинематографа — французская актриса и певица Катрин Денев. (Напомним, с 25 мая по 2 июня в Киеве проходил 48-й международный кинофестиваль «Молодость»).

Артистке вручат почетную награду ОМКФ — «Золотого Дюка» за вклад в киноискусство. Кроме того, она лично представит мини-ретроспективу самых знаковых фильмов с ее участием, а также проведет мастер-класс.

Денев, которую называют иконой французского кино, сыграла более чем в 100 кинофильмах. Первый взлет в карьере актрисы состоялся после выхода на экраны романтического мюзикла «Шербурские зонтики» Жака Деми (вошедшего в список 100 лучших фильмов в истории, снятых не на английском языке). Картина известна во многом благодаря музыке Мишеля Леграна.

«Роль юной Женевьевы — нежной, немного легкомысленной, меланхолической девушки из небольшого городка — открыла Катрин дорогу в мир большого кино. Лента получила «Золотую пальмовую ветвь» на Каннском кинофестивале 1964 года. Не обошли фильм вниманием и американцы: «Шербурские зонтики» получили четыре номинации на «Оскар», — отмечают в оргкомитете фестиваля.

В фильмографии актрисы много сложных и необычных ролей. Например, в фильме «Дневная красавица» (1967) режиссера Луиса Бунюэля, где она сыграла роль замужней женщины, которая отдается мазохистским фантазиям.

В эротическом триллере «Голод» (1983) режиссера Тони Скотта Денев перевоплотилась в вампира. В этой ленте она сыграла в тандеме с британским музыкантом и актером Дэвидом Боуи.

Денев дважды удостоена премии «Сезар» за лучшую женскую роль: в 1981 году — за фильм «Последнее метро» (режиссер Франсуа Трюффо), в 1993-м — за «Индокитай» (режиссер Варнье). Своими разноплановыми ролями в кино Денев зарекомендовала себя как ведущая французская актриса.

Она также снималась во многих американских фильмах, в лентах, снятых в других европейских странах.

Помимо профессиональной деятельности, Денев активно занимается социальными вопросами. В частности, в 1971 году она написала открытое письмо вместе с писательницами, среди которых были Симона де Бовуар и Маргерит Дюрас, с призывом отменить французский закон против абортов.

Юбилейный, 10-й Одесский международный кинофестиваль пройдет с 12 до 20 июля.

Ранее «ФАКТЫ» рассказывали о том, что в конце мая были объявлены победители 72-го Каннского международного кинофестиваля.

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