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“Разведка боем”: стали известны настоящие намерения лидеров стран ЕС на встречах с Зеленским
Лидеры Франции и Германии Эмманюэль Макрон и Ангела Меркель во время визитов президента Украины Владимира Зеленского провели «разведку боем» по позициям, которыми в отношениях в треугольнике Украина — ЕС — Россия готов уступить новый украинский руководитель. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Павел Климкин, пишет Радио Свобода.
«Было важно посмотреть и для Макрона, и для Меркель, намерения стратегические. На самом деле, сложная ситуация для новой команды станет, когда будет большая фракция в новой Раде, будет большое давление что-то делать за наш счет, не исключено, и я вижу определенные признаки этого. Поэтому к этому нужно подготовиться, и четкие месседжи, которые прозвучали, очень полезны», — указал Климкин.
По его словам, есть проблемы с возвращением России в Совет Европы. Министр пытался объяснить всем нашим партнерам, что проблема не в возвращении как таковом — от того, что там будет несколько российских депутатов, Украине «не холодно и не жарко». Проблема в другом: кто-то хочет использовать это возвращение как путь к «новой нормальности» с Россией".
Напомним, 17 июня состоялся официальный визит президента Украины Владимира Зеленского во Французскую Республику. В рамках его Зеленский, в частности, заявил, что Украина не будет вести диалог с сепаратистами на Донбассе, но готова на первоочередные шаги для завершения войны. На следующий день, 18 июня, президент Украины и Ангела Меркель провели свою первую встречу в ведомстве канцлера в Берлине.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», Павел Климкин уверен, что на встрече президентов США и России будет поднят вопрос Украины и освобождения украинских пленных моряков.
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