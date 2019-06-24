Королевская невозмутимость: Елизавету II прямо по лицу хлестнул чужой шарф (фото, видео)

Мир

Елизавета II продемонстрировала поистине королевское достоинство в достаточно неловкой ситуации. На матче по поло в рамках турнира Royal Windsor Cup, Ее Величество в ярко-розовом наряде спускалась по лестнице из ложи, откуда она наблюдала за игрой в обществе иностранных знаменитостей. Внезапно, как сообщает издание The Mirror, порыв ветра взметнул в воздух длинный черный шарф известного японского музыканта Йосики. Конец шарфа хлестнул королеву прямо по лицу.

93-летняя монархиня при этом и бровью не повела. Но окружающие пришли в ужас. Йосики в ужасе быстро притянул «атаковавший» королеву шарф к себе. А стоявшую рядом в белом платье американо-британскую актрису Джиллиан Андерсон засняли с выражением шока на лице.

Между тем, британская пресса удивляется выносливости королевы. Посещение матча стало уже шестым ее официальным выходом за последние семь дней. Ранее она в течение пяти дней подряд присутствовала на Королевских скачках в Аскоте.

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