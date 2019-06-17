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Кейт Миддлтон, Камилла и Елизавета II приняли в Виндзоре представителей королевских семей Европы (фото, видео)
После банкета в честь визита Дональда Трампа, который проходил в Букингемском дворце, в Виндзорском замке состоялась торжественная церемония Ордена подвязки. Елизавета II и прочие члены британской королевской фамилии принимали представителей монарших семей Европы. В числе гостей были король Испании Филипп VI с супругой королевой Летисией и король Нидерландов Виллем-Александр с женой королевой Максимой. Оба короля были ранее назначены дополнительными членами ордена и теперь состоялась официальная часть их «введения в должность». В часовне Святого Георгия по этому поводу прошла служба, куда королева, ее родные и гости прибыли в конных экипажах.
Кейт Миддлтон, как сообщает Daily Mail, для нового выхода в свет выбрала белое приталенное пальто с черными деталями от Catherine Walker. В черно-белом платье испанского бренда Cherubina была также королева Летисия. Герцогиня Корнуольская Камилла и королева Максима выбрали разные оттенки светло-розового. Жена младшего сына Елизаветы принца Эдварда графиня Уэссекская Софи была в белой блузке и оранжевой юбке. Сама королева Великобритании, а также принц Чарльз, принц Уильям и другие члены ордена, были в традиционных рыцарских одеяниях.
The Queen leaves the service pic.twitter.com/0oNcv9GEtJ— Rebecca English (@RE_DailyMail) 17 июня 2019 г.
Орден Подвязки — высший рыцарский орден Великобритании и является одним из старейших орденов в мире. Количество членов ордена ограничено — ими являются суверен ордена (монарх) и не более 24 компаньонов.
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