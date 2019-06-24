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Украина

Позывной «Карлсон»: умер боец ВСУ, получивший тяжелое ранение на Донбассе

9:17 24 июня 2019 154
Алексей Карлаш
Инф. «ФАКТОВ»

В харьковском госпитале умер боец Вооруженных сил Украины Алексей Карлаш (позывной «Карлсон»). Ранее на Донбассе подорвался на взрывном устройстве и погиб от полученных ранений военный 24-й отдельной механизированной бригады.

О смерти «Карлсона» сообщил его бывший сослуживец Алексей Бешуля. По его словам, Алексей Карлаш был госпитализирован с осколочными ранениями. Медики боролись за жизнь бойца, ему сделали операцию, но, к сожалению, это не помогло.

«Начинали службу вместе в 2014 году. А сегодня утром он умер в Харьковском госпитале. Осколочные ранения в голову. Операция. Около десяти утра его не стало. Когда-нибудь мы все увидимся снова…» — написал Алексей Бешуля на своей страничке в социальных сетях.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», на Донбассе при выполнении боевого задания погиб военнослужащий ВСУ Павел Тихонов — командир разведки 42-го отдельного мотопехотного батальона 57-й бригады.

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