На Донбассе погиб боец ВСУ: первые детали трагедии

Происшествия

На Донбассе подорвался на взрывном устройстве и погиб от полученных ранений военный 24-й отдельной механизированной бригады. Об этом сообщили в штабе ООС.

Интенсивный огонь боевиков сделал невозможной эвакуацию тела. Боец подорвался на взрывном устройстве в ходе проверки местности в секторе ответственности наблюдательного поста в районе н.п. Оленевка.

«Дежурными огневыми средств был открыт огонь, противник понес потери. Продолжаются мероприятия по возвращению тела погибшего воина», — говорится в сообщении штаба.

Как писали «ФАКТЫ», 19 июня под Новотроицким в Луганской области погиб украинский морской пехотинец, 24-летний Александр Ляшок. Тогда российско-террористические войска трижды обстреляли позиции украинских военных, в т. ч. били из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

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