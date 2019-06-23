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На Донбассе погиб боец ВСУ: первые детали трагедии
На Донбассе подорвался на взрывном устройстве и погиб от полученных ранений военный 24-й отдельной механизированной бригады. Об этом сообщили в штабе ООС.
Интенсивный огонь боевиков сделал невозможной эвакуацию тела. Боец подорвался на взрывном устройстве в ходе проверки местности в секторе ответственности наблюдательного поста в районе н.п. Оленевка.
«Дежурными огневыми средств был открыт огонь, противник понес потери. Продолжаются мероприятия по возвращению тела погибшего воина», — говорится в сообщении штаба.
Как писали «ФАКТЫ», 19 июня под Новотроицким в Луганской области погиб украинский морской пехотинец, 24-летний Александр Ляшок. Тогда российско-террористические войска трижды обстреляли позиции украинских военных,
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— На улице гололед. Мечта о том, что мужчины будут у моих ног, начинает осуществляться. Пока сходила в магазин, двум помогла встать, а с одним даже... полежала!