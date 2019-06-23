26.06 / 26.33 29.35 / 29.79
Киев: +23
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Происшествия

На Донбассе погиб боец ВСУ: первые детали трагедии

7:31 23 июня 2019 52
Погиб боец
Инф. «ФАКТОВ»

На Донбассе подорвался на взрывном устройстве и погиб от полученных ранений военный 24-й отдельной механизированной бригады. Об этом сообщили в штабе ООС.

Интенсивный огонь боевиков сделал невозможной эвакуацию тела. Боец подорвался на взрывном устройстве в ходе проверки местности в секторе ответственности наблюдательного поста в районе н.п. Оленевка.

«Дежурными огневыми средств был открыт огонь, противник понес потери. Продолжаются мероприятия по возвращению тела погибшего воина», — говорится в сообщении штаба.

Как писали «ФАКТЫ», 19 июня под Новотроицким в Луганской области погиб украинский морской пехотинец, 24-летний Александр Ляшок. Тогда российско-террористические войска трижды обстреляли позиции украинских военных, в т. ч. били из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2019 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины