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Украина

Продвигаются и укрепляются: волонтер рассказал об успехах ВСУ на Донбассе (фото, видео)

9:32 24 июня 2019 188
окопы
Инф. «ФАКТОВ»

Волонтер Юрий Мысягин показал уникальное видео с передовых позиций ВСУ на Донбассе. Несмотря на палящее солнце, бойцам удалось хорошо закрепиться на позициях, были вырыты окопы, оборудованы опорные пункты.

«Потихоньку продвигаются вперед. Продвигаются и закрепляются. Ставят новые опорники и укрепляют их со всех сторон, — рассказал Мысягин. — Свежие, вырытые вручную окопы, глубиной почти по грудь. А где хорошо просматриваются со стороны противника, окопы в человеческий рост».

«Кажется, что температура градусов 50, не меньше. А пехота, несмотря ни на что, берет в руки штыковые лопаты и копает. Копает и копает. Продвигается вперед в разных направлениях», — отмечает волонтер.

Волонтерская группа передала бойцам около трех тысяч строительных мешков для укрепления новых позиций.

мешки

Напомним, ранее стало известно, что в Луганской области пехота ВСУ продвинулась вперед и закрепилась на новых рубежах. А с начала текущего месяца подразделения Объединенных сил взяли под контроль позиции в нескольких сотнях метров от Александровки и Донецка.

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