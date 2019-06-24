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Украина

Оккупанты закрыли въезд на пляж в Крыму из-за прихоти генерала (фото)

12:06 24 июня 2019 142
Пляж «Адмиральская лагуна»
Инф. «ФАКТОВ»

В Севастополе, где ранее оккупанты захватили популярный пляж в урочище Батилиман, перекрыли дороги, ведущие к еще одному популярному месту отдыха — дикому пляжу в районе Солдатского.

Как сообщает блогер RoksolanaToday&Крым, заезды на дикий пляж недалеко от Солдатского перекрыли с обеих сторон землей. «Говорят, на пляж „Адмиральская лагуна“ приехал отдохнуть генерал полиции, прогулялся на дикий пляж, а там полно машин и костров! Возмутился! На следующий день приехали ГАИ и три грузовика с землей», — пишет в Twitter RoksolanaToday&Крым и публикует фото перекрытых землей дорог.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в Крыму оккупационная администрация перекрывает подходы и подъезды к пляжам в ряде городов, в частности, Ялте, Гурзуфе и Саках.

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