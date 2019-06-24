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Аэропорт "Киев" закроют в сентябре на 10 дней: названы даты и причина
В сентябре аэропорт «Киев», возле которого до конца лета планируют поставить памятник создателю первого в мире вертолета киевлянину Игорю Сикорскому, на 10 дней прекратит принимать и отправлять авиарейсы.
Как стало известно avianews.com из информированных источников, это произойдет из-за ремонта взлетно-посадочной полосы. Сроки — с 09:00 2 сентября до 09:00 12 сентября по киевскому времени.
Также сообщается, что на время ремонта авиакомпаниям, обслуживающимся в столичном аэропорту, предлагают временно перебраться в «Борисполь».
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», неизвестные сообщили о «минировании» аэропортов в Киеве и Одессе, а также железнодорожных вокзалов в Киеве и Львове. Сообщения, к счастью, не подтвердились.
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