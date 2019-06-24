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Истребители поблизости не смутили: выяснились детали ЧП с самолетом Милан – Харьков
Пассажир рейса EG 547 Милан-Харьков, который 23 июня во время полета сопровождали словацкие истребители, Дмитрий Цепилов поделился своими впечатлениями от полета.
По словам мужчины, никто из находящихся в салоне и не подозревал о том, что на борту происходят какие-то неприятности. Напомним, вечером 23 июня пилот по каким-то причинам не ответил на запрос диспетчеров центра, и авиабаза в Слиаче (Словакия) подняла в воздух истребители МиГ-29.
«Это был обычный полет, ничего подозрительного, бортпроводники в этот момент предлагали напитки пассажирам. О том, что пропала связь, я узнал из вашей новости», — цитирует пассажира ресурс NewsRoom.
Он также отметил, что один из истребителей сопровождения он видел своими глазами, однако это не насторожило мужчину, который решил, что «это какая-то программа по защите пассажирских рейсов. Чтобы не произошло, как с МН17».
Словацкие истребители в окно видели и некоторые из его попутчиков. Но никто вопросов бортпроводникам не задавал. Рейс
После того, как связь на воздушном судне была восстановлена, военные самолеты оставили лайнер. В аэропорт Харькова он прибыл на две минуты раньше положенного срока.
Напомним, ранее украинские туристы столкнулись с проблемами при возвращении в Харьков из испанской Барселоны. Рейс был задержан на 17 часов.
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