Группа KAZAKY вернулась в шоу-бизнес с новым клипом (видео)

Шоу-бизнес

После длительной творческой паузы известная украинская группа KAZAKY, которую пригласила сняться в своем клипе сама Мадонна, порадовала поклонников новой работой. Клип на песню и танцевальный номер PUSH появился на официальном канале группы в YouTube.

Спустя три года личных творческих поисков участников KAZAKY вернулись на сцену в обновленном составе. Отныне в коллективе пятеро солистов. К основному составу проекта, в который ранее входили Артур Гаспар, Кирилл Сидоренко и Артем Лазарев, присоединились Влад Коваль и Евгений Гончаренко.

Новый клип для коллектива снял режиссер Алан Бадоев, работающий со многими украинскими и российскими артистами.

«Это видео мы создавали в очень близком контакте с Олегом Жежелем (продюсером и главным вдохновителем проекта). Олег поставил задачу — сохранить эстетику группы, но снять ее по-новому с учетом современных тенденций. В клипе KAZAKYпредстают воинами свободы и любви. Большую лепту в динамическое и композиционное строение видеоклипа внёс Никита Кузьменко — оператор проекта. Но самое важное, что существенно обновило контекст группы — новые смыслы. Клип открыто говорит о таких вещах, как: свобода любви и самовыражения. Для этого мы использовали портреты парней, погрузив их в документальную эстетику», — комментирует новую работу Бадоев.

Он говорит, эта работа о свободе, толерантности и равенстве, о принятии и смирении, об открытости и смелости мысли, о том, как полюбить себя и понять окружающих.

Ранее «ФАКТЫ» писали о том, что 52-летний Филипп Киркоров разделся в новом клипе «Стеснение пропало». Видео раскритиковали в ести.

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