- 15:42 Леди Гага вышла в свет в образе байкерши с голым животом
- 15:41 Вагон с людьми улетел с моста: фото с места чудовищной трагедии
- 15:39 Чернобыль может стать туристической Меккой Украины: как попасть в "Зону" и чем это опасно
- 15:39 ПЦУ лишила Филарета канонических прав, но оставила своим архиереем
- 15:25 Стало известно, встретится ли Зеленский с Путиным на саммите G20
- 15:21 Прямой страйк: в сети показали видео удара по позиции боевиков на Донбассе
- 15:12 На Донбассе вандалы уничтожили популярное место отдыха
- 15:03 Доллар и евро снова начали дешеветь
- 15:02 Группа KAZAKY вернулась в шоу-бизнес с новым клипом
- 14:57 Путин ответил на продление санкций против России
- 14:48 Зеленский сменил глав ОГА в трех областях
- 14:46 Зверское убийство 9-летнего мальчика в Киеве: в полиции показали фото подозреваемого
Группа KAZAKY вернулась в шоу-бизнес с новым клипом (видео)
После длительной творческой паузы известная украинская группа KAZAKY, которую пригласила сняться в своем клипе сама Мадонна, порадовала поклонников новой работой. Клип на песню и танцевальный номер PUSH появился на официальном канале группы в YouTube.
Спустя три года личных творческих поисков участников KAZAKY вернулись на сцену в обновленном составе. Отныне в коллективе пятеро солистов. К основному составу проекта, в который ранее входили Артур Гаспар, Кирилл Сидоренко и Артем Лазарев, присоединились Влад Коваль и Евгений Гончаренко.
Новый клип для коллектива снял режиссер Алан Бадоев, работающий со многими украинскими и российскими артистами.
«Это видео мы создавали в очень близком контакте с Олегом Жежелем (продюсером и главным вдохновителем проекта). Олег поставил задачу — сохранить эстетику группы, но снять ее по-новому с учетом современных тенденций. В клипе KAZAKYпредстают воинами свободы и любви. Большую лепту в динамическое и композиционное строение видеоклипа внёс Никита Кузьменко — оператор проекта. Но самое важное, что существенно обновило контекст группы — новые смыслы. Клип открыто говорит о таких вещах, как: свобода любви и самовыражения. Для этого мы использовали портреты парней, погрузив их в документальную эстетику», — комментирует новую работу Бадоев.
Он говорит, эта работа о свободе, толерантности и равенстве, о принятии и смирении, об открытости и смелости мысли, о том, как полюбить себя и понять окружающих.
Ранее «ФАКТЫ» писали о том, что 52-летний Филипп Киркоров разделся в новом клипе «Стеснение пропало». Видео раскритиковали в ести.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
— Не знаю, что хуже — то, что муж написал: «Давай расстанемся», или то, что через две минуты прислал другую sms-ку: «Извини, это не тебе»?