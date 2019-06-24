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Леди Гага вышла в свет в образе байкерши с голым животом (фото)
Американская певица Леди Гага вышла в свет в образе байкерши. 33-летняя звезда, как пишет Daily Mail, в одиночестве посетила в Нью-Йорке театр «Аполло». Она была в кожаной куртке с металлическими заклепками, леггинсах и байкерских ботинках. Под курткой красовался лишь топ-бюстгальтар, являя миру голый накачанный живот певицы. Волосы она собрала в высокий конский хвост, а глаза прикрыла большими солнцезащитными очками.
Леди Гага не казалось очень радостной. Говорят, она чувствует себя подавленной из-за слухов о том, что она стала причиной разрыва между российской моделью Ириной Шейк и актером Брэдли Купером. Вместе с которым Леди Гага снялась в картине «Звезда родилась». Певица опасается, как бы за ней не закрепилась слава «разрушительницы семьи», которая навредит ее имиджу.
Ранее появились слухи о том, что Брэдли и Леди Гага тайно готовятся выступить вместе на британском музыкальном фестивале в Гластонбери. Однако позже организаторы фестиваля официально опровергли эту информацию. Так что воссоединения на публике предполагаемых «влюбленных» не будет.
Ранее «ФАКТЫ» писали, что Леди Гагу засняли целующейся с женатым мужчиной: видео вызвало бурю эмоций в сети.
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