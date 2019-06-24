Происшествия

В Одессе снова исчезла девочка-подросток

В понедельник, 24 июня, в Одессе полиция объявила в розыск Анастасию Савченко. Сообщается, что 14-летняя девочка исчезла в понедельник утром — ушла из дома и не вернулась.

Ее приметы: рост — 160 см, волосы русые, глаза светло-зеленые, худощавого телосложения.

Была одета в черные шорты, черную футболку, босоножки белого цвета с красными полосками.

Всем, кому что-либо известно о местонахождении Анастасии, полиция просит сообщить по телефонам: 102, (048) 746−29−07.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали о том, что одесской полицией разыскиваются 13-летняя воспитанница детского Центра Виктория Городецкая, а также 12-летняя Ксения Кусановская. Их местонахождение до сих пор не известно.

Напомним, за последние две недели это далеко не первый случай исчезновения девочек-подростков в Украине. Достаточно вспомнить трагическую историю с 11-летней Дашей Лукьяненко из поселка Ивановка Одесской области, которая пропала по дороге в школу танцев.

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