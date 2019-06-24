- 17:08 Гибнут десятки людей: озвучена ужасающая статистика смертности украинцев на воде
- 16:59 Маршрутка с людьми влетела в фуру: фото с места серьезной аварии на проспекте Бажана в Киеве
- 16:59 В Киеве на Шулявке "разобрались" с киосками
- 16:53 Бывший Юлии Началовой решил побороться за ее квартиру
- 16:47 В Одессе снова исчезла девочка-подросток
- 16:41 Разгром памятника Нигояну в центре Киева: появилось фото вандала
- 16:38 Путин разрешил транзит украинской продукции через территорию России
- 16:30 Минутка доброты: харьковчане отмыли и одели бездомного, а затем сводили в кино
- 16:14 «Революционный этюд» Шопена звучал и на баррикадах Майдана»
- 16:05 В Киеве неизвестные в масках подожгли сразу несколько маршруток: в сеть попало видео
- 16:04 Активисты "Европейской Солидарности" привели в порядок памятник Сергею Нигояну, разбитый пророссийским вандалом
- 15:55 Это настоящий ужас: беременная экс-солистка «ВИА-Гры» откровенно рассказала о тяжелых родах
В Одессе снова исчезла девочка-подросток
В понедельник, 24 июня, в Одессе полиция объявила в розыск Анастасию Савченко. Сообщается, что 14-летняя девочка исчезла в понедельник утром — ушла из дома и не вернулась.
Ее приметы: рост — 160 см, волосы русые, глаза светло-зеленые, худощавого телосложения.
Была одета в черные шорты, черную футболку, босоножки белого цвета с красными полосками.
Всем, кому что-либо известно о местонахождении Анастасии, полиция просит сообщить по телефонам: 102, (048) 746−29−07.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали о том, что одесской полицией разыскиваются 13-летняя воспитанница детского Центра Виктория Городецкая, а также 12-летняя Ксения Кусановская. Их местонахождение до сих пор не известно.
Напомним, за последние две недели это далеко не первый случай исчезновения девочек-подростков в Украине. Достаточно вспомнить трагическую историю с 11-летней Дашей Лукьяненко из поселка Ивановка Одесской области, которая пропала по дороге в школу танцев.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Девушка звонит коллеге по работе и говорит шепотом: — Я сегодня на работу не приду... — Почему? — Муж потерял три тысячи гривен, ищет... — А ты тут при чем? — Так я на них стою...