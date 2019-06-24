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Здоровье и медицина

Пить или не пить: Супрун развенчала миф о безвредности малых доз алкоголя для беременных

18:00 24 июня 2019 29
Пить или не пить: Супрун развенчала миф о безвредности малых доз алкоголя для беременных
Инф. «ФАКТОВ»

Украинские медики констатируют опасную тенденцию — как минимум 25−35% соотечественниц признались, что употребляли алкоголь во время беременности. Также многие женщины считают «малые» дозы алкогольных напитков безвредными — особенно во время последнего триместра беременности. Однако это не так, предостерегла и.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун. Напомним, ранее она рассказала, как бороться с неприятным запахом тела в жару.

Она привела несколько доводов в пользу абсолютной трезвости будущей мамы.

  • Сердце малыша начинает биться в конце первого месяца. Это один из первых органов, которые формируются в организме плода. Алкоголь в первом триместре может повлиять на развитие клеток сердца, а в течение всей беременности повышает риск появления сосудистых мальформаций и дефектов межпредсердной перегородки.
  • Нервная система закладывается в первые два месяца, но формируется в течение всей беременности. Поэтому алкоголь может вызвать проблемы с обучением и запоминанием у ребенка в будущем.
  • Печень плода формируется в течение всей беременности, и ребенок в утробе не способен вывести алкоголь из своего организма.
  • Алкоголь может вызвать сбой в формировании дыхательной системы и привести к преждевременному рождению.
  • Во время второго триместра алкоголь на 68% повышает риск рождения ребенка с малым весом.
  • Выпитый мамой алкоголь замедляет развитие суставов ребенка, поэтому в будущем у малыша могут возникать проблемы с передвижением.
  • Из-за употребления спиртных напитков может развиться фетальный алкогольный синдром. Основные его симптомы — изменение черт лица (тонкая верхняя губа, широкое плоское переносицы, маленькая и узкая глазная щель), уменьшение длины пальцев и ухудшение координации после рождения.

Напомним, ранее Супрун развенчала миф о депрессии.

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