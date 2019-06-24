Происшествия

Нападение с "коктейлями Молотова" на маршрутки в Киеве: полиция показала фото последствий

Оболонское управление полиции расследует инцидент, который произошел сегодня на улице Героев Днепра, где группа неизвестных подожгла несколько маршрутных такси.

Напомним, неизвестные мужчины в масках подъехали к автобусам, которые осуществляют пассажирские перевозки в Вышгород и бросили в окно одной из маршруток бутылки с самодельной зажигательной смесью. Затем злоумышленники скрылись в неизвестном направлении, а водители маршруток сразу начали тушить пламя. В результате огнем было повреждено покрытие маршруток и легковой автомобиль «Ауди», который находился рядом с ними.

Как выяснила следственно-оперативная группа территориального управления полиции, пострадавших в результате инцидента нет.

Полиция открыла уголовное производство по статье «Умышленное уничтожение или повреждение имущества». Санкция статьи предусматривает до десяти лет лишения свободы.

Сейчас правоохранители пытаются установить личности нападавших и задержать их.

Как сообщали «ФАКТЫ», в марте в Киеве напали и убили водителя Uber. А в феврале в Бердянске убили мужчину, который занимался частным извозом.

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