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Нападение с "коктейлями Молотова" на маршрутки в Киеве: полиция показала фото последствий
Оболонское управление полиции расследует инцидент, который произошел сегодня на улице Героев Днепра, где группа неизвестных подожгла несколько маршрутных такси.
Напомним, неизвестные мужчины в масках подъехали к автобусам, которые осуществляют пассажирские перевозки в Вышгород и бросили в окно одной из маршруток бутылки с самодельной зажигательной смесью. Затем злоумышленники скрылись в неизвестном направлении, а водители маршруток сразу начали тушить пламя. В результате огнем было повреждено покрытие маршруток и легковой автомобиль «Ауди», который находился рядом с ними.
Как выяснила следственно-оперативная группа территориального управления полиции, пострадавших в результате инцидента нет.
Полиция открыла уголовное производство по статье «Умышленное уничтожение или повреждение имущества». Санкция статьи предусматривает до десяти лет лишения свободы.
Сейчас правоохранители пытаются установить личности нападавших и задержать их.
Как сообщали «ФАКТЫ», в марте в Киеве напали и убили водителя Uber. А в феврале в Бердянске убили мужчину, который занимался частным извозом.
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