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Предлагали миллионы: Олег Винник отреагировал на слухи о походе в политику (видео)
Популярный украинский певец Олег Винник, которому, как и ряду известных артистов, предложили вступить в одну из политических сил и баллотироваться на парламентские выборы, впервые отреагировал на слухи об уходе в политику.
Олег откровенно признался в интервью программе «Світське життя», что, несмотря на огромную поддержку людей, пока не готов брать на себя такую ответственность, как руководство страной.
«Это не шутки, это огромная ответственность! Так легкомысленно уйти в политику, потому что кто-то тебе платит за это деньги», — признался Винник.
Поэтому звезда украинского шоу-бизнеса предпочитает оставаться на своем месте, колесить с гастролями, собирая стадионы, и дарить людям радостные эмоции.
«Те слухи, которые пошли о том, что я собираюсь в парламент, ложные! Я не иду в политику! Я поддержу того человека, который докажет, что отдаст свою жизнь за нашу страну и наших людей», — признается Олег. Он также добавил, что ему предлагали миллионы долларов за то, чтобы выдвинул свою кандидатуру в президенты. И сейчас он провел уже ряд встреч по поводу парламенской кампании.
«Олег Винник не продается», — сказал он и поставил точку в разговоре на политическую тему.
Ранее «ФАКТЫ» писали о том, что Оля Полякова заявила о своих политических амбициях и создает свою женскую партию. Известный телеведущий и шоумен Сергей Притула присоединился к партии музыканта Святослава Вакарчука.
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