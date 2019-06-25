Украина

Повышение пенсий в июле: в Кабмине объяснили, кто будет получать не менее 2 тысяч грн

С 1 июля будут повышены пенсии гражданам Украины, которые получали небольшую зарплату и при этом имеют значительный трудовой стаж. Об этом 24 июня заявил на рабочем совещании в Кабинете Министров Украины премьер-министр Владимир Гройсман, сообщает «Интерфакс-Украина».

«На ближайшем заседании правительства мы завершим все процедурные моменты», — сказал он.

По словам премьера, повышение пенсий такой категории украинцев становится возможным благодаря «возможностям экономики и общему экономическому росту».

По словам Гройсмана, в течение полутора лет выплаты увеличивались и для военных пенсионеров, и для представителей «вредных» и опасных профессий. Единственной категорией, которая требовала повышенного внимания, оставались работники, имеющие большой трудовой стаж, но маленькие зарплаты, следовательно, малые отчисления.

Он подчеркнул, что пенсии после 1 июля будут не менее 2 тыс. грн. Таким образом, женщины со стажем более 30 лет и мужчины со стажем более 35 лет получат повышенные пенсии.

Напомним, что пенсионная реформа вступила в силу 11 октября 2017 года. По данным Министерства социальной политики, пенсии пересчитали для 10,2 млн человек с учетом индивидуальных показателей их заработка и страхового стажа. Средний размер доплат составил 560 грн. Вице-премьер-министр Украины Павел Розенко в ноябре 2018 года заявил, что с 2019 года в Украине будет ежегодно происходить автоматическое «осовременивание» пенсий.

25 февраля 2019 года министр социальной политики Украины Андрей Рева сообщил, что пенсии будут автоматически пересчитаны для 10,2 млн пенсионеров, однако реальное их повышение коснется 8 млн пенсионеров. По словам Ревы, в Украине почти 1,9 млн пенсионеров, у которых есть полный страховой стаж, но зарплата была ниже необходимой. Они должны были получить доплату к пенсии в размере 2410 грн.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в Украине утвердили важный показатель расчета пенсий.

Источник фото: АиФ

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