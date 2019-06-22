Стало известно, как рассчитать свою будущую пенсию и постараться сделать ее больше

Украина

Украинцы могут повлиять только на два показателя при подсчете пенсий — стаж и размер зарплаты. Об этом говорится в материале на ресурсе «Обозреватель».

Формула расчета пенсий состоит всего из трех переменных. Несмотря на это, точный размер будущей выплаты могут рассчитать только в Пенсионном фонде. Чтобы высчитать коэффициент заработка, специалисты сопоставляют данные о зарплате будущего пенсионера и среднего размера заработной платы за каждый месяц.

Однако примерный размер выплаты можно узнать уже сейчас. Так, в формуле среднюю зарплату за три прошедших года умножают на соотношение собственной зарплаты к средней, на количество отработанных лет и на 1%.

Судя по данным ПФУ, на данный момент первый показатель составляет около 6 тыс. грн. Это означает, что при средней заработной плате и 35 лет стажа в этом году пенсионер может претендовать на выплату в размере 2,1 тыс. грн. А при зарплате около 17 тыс. грн, размер пенсии составит приблизительно 4,2 тыс. грн.

Важно также отметить, что если человек официально работает на минималку, то сможет претендовать на выплату в размере около 1,5 тыс. грн.

С другой стороны, на размер выплат также может повлиять и государство. И если на данный момент увеличить сумму выплат из-за дефицита Фонда и сложной демографической ситуации сложно, то, к примеру, повысить минимальную зарплату — вполне реально.

Во-первых, при наличии необходимого размера стажа (30 лет для женщин и 35 лет для мужчин) пенсия после 65 лет должна составлять не менее 40% минимальной зарплаты. При минималке в 4 173 грн (действующий размер) это 1669 грн, а если бы, к примеру, минималку повысили до 5 тыс. грн, то и размер пенсии увеличился бы до 2 тыс. грн, то есть на 331 грн.

Стоит отметить, что минимальная пенсия в Украине составляет 1497 грн. А до 1,4 тыс. грн получают те, кто фактически на пенсию не заработал. Например, у них нет и 15 лет стажа или к 2019-го они не заработали 26 лет стажа. В таком случае им либо вообще не положена (выплата), а вместо этого им выплачивают материальную помощь (также называют социальной пенсией).

Чтобы получить максимальную пенсию, простому украинцу необходимо платить взносы из зарплаты, которая в семь раз выше средней. По последним данным, это около 58 тыс. грн. Однако и украинцы со средним достатком имеют шанс подумать о будущей старости.

Для начала — работать официально. Требования по стажу в Украине повышают ежегодно. В результате те, кому осталось до пенсии больше 8 лет, чтобы выйти на заслуженный отдых в 60 лет, должны будут иметь 35 лет стажа. И чтобы не оказаться в пенсионном возрасте, но без пенсии, важно работать официально. Кроме того, чем выше «белая» зарплата, тем лучше. Если вы официально трудоустроены, но на минималку, то на достойную пенсию можно не рассчитывать.

Вторая возможность — выйти на пенсию позже. Если выйти на пенсию позже, размер выплаты можно увеличить. За каждый месяц отсрочки выплаты ее размер увеличивается на 0,5%. При этом, если отсрочить пенсию более чем на 5 лет, прибавка за каждые 12 месяцев составит 0,75%.

К примеру, если человек заработал на пенсию в размере 3 тыс. грн, но при этом принял решение получать ее не в 60, а в 61 год, размер выплаты увеличится как минимум на 180 грн. А если выйти на заслуженный отдых на 6 лет позже — пенсия увеличится на 1170 грн.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в Украине изменят форму получения пенсий.

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