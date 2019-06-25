Украина

России разрешили вернуться в ПАСЕ: какие страны голосовали "за", а какие "против"

Среди стран, которые в Стасбурге (Франция) поддержали предоставление возможности делегации России вернуться в Парламентскую ассамблею Совета Европы (ПАСЕ), за резолюцию в полном составе проголосовали делегации Австрии, Азербайджана, Испании, Италии, Норвегии, Словакии, Сербии, Португалии, Турции и Франции.

Частично решение поддержали Армения, Германия, Молдова, Нидерланды, Чехия и Швейцария. Против голосовали Украина и Грузия, а также большинство делегатов от Великобритании, Литвы, Латвии, Польши, Швеции и Эстонии.

«Знаете, кто больше всего меня поразил? Голландские депутаты. На днях международная следственная группа обнародовала результаты трагедии МН17. Установили причастность россиян к убийству 280 человек. А сегодня голландские депутаты проголосовали за возвращение России в ПАСЕ. Почему-то уверена, что они никогда не встречались с семьями жертв, не были на захоронении останков», — так прокомментировала решение, которое в ПАСЕ поддержали 118 делегатов, первый вице-спикер Верховной Рады Украины Ирина Геращенко.

А народный депутат Украины Владимир Арьев заявил, что «ПАСЕ в состоянии зомби в час ночи открыла дверь агрессору». «25 июня битва будет продолжаться. За санкции, которые остались среди возможных. Позор», — написал он на своей страничке в социальных сетях.

Тем временем российские массмедиа сообщают, что во вторник, 25 июня, российская делегация подаст заявку на подтверждение своих полномочий в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) для участия в июньской сессии.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», исполняющая обязанности председателя комитета Верховной Рады Украины по вопросам евроинтеграции Мария Ионова допускает, что после возвращения полномочий делегации Российской Федерации в ПАСЕ украинская делегация может приостановить свое участие в этой организации.

А в МИД Украины заявили, что возвращение делегации России в ПАСЕ ослабит эту организацию, подрывая справедливость и прозрачность правил в Совете Европы.



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