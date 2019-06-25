Происшествия

В Киеве пьяная молодежь напала на патрульных: видео с места ЧП

Во вторник, 25 июня, возле столичной станции метро «Крещатик» агрессивные молодые люди спровоцировали стычку с полицейскими и были задержаны. Ранее в Запорожской области группа молодых людей за замечание жестоко избила двух полицейских.

Как сообщает «Информатор», все началось с массовой драки возле метро в центре Киева — порядка 15 человек что-то не поделили и решили выяснить отношения с помощью кулаков. Прибывшие на место ЧП патрульные конфликт уладили, и одна из компаний ушла, а вторая начала цепляться к правоохранителям.

Судя по всему, молодые люди были нетрезвы. Одному из парней, который начал громко выкрикивать кричалки, сделали замечание, а он в ответ толкнул патрульную. Завязалась потасовка, результатом которой стало задержание пятерых молодых людей, которых доставили Печерское отделение полиции для составления материалов.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в Киеве полиция жестко задержала семейную пару. Женщина обзывала стражей порядка, набрасывалась на девушку-патрульную, царапая ей лицо.





Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter