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"За призывы к терроризму": в России отправили под суд журналиста из Крыма
В Ростове-на-Дону (Россия) Северо-Кавказский окружной военный суд начал рассматривать по существу дело журналиста Наримана Мемедеминова, которого оккупанты в Крыму обвиняют в «публичных призывах к террористической деятельности». Ранее этот суд приговорил к длительным тюремным срокам крымских татар — участников первой симферопольской группы по «делу Хизб ут-Тахрир».
О деле активиста общественной организации «Крымской солидарности» в социальных сетях сообщает Тарас Ибрагимов, который приводит отрывки из выступления Наримана Мемедеминова, назвавшего уголовное дело против него политически мотивированным. «Является преследованием по национальному, религиозному и профессиональному признакам. Так как я — крымский татарин, мусульманин и гражданский журналист», — заявил Мемедеминов.
По словам журналиста, оперативно-розыскные мероприятия оккупанты начали осуществлять с конца 2014 года — с того момента, когда он начал освещать политически мотивированные процессы.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в Крыму оккупанты задерживали известную крымскотатарскую правозащитницу Лутфие Зудиеву, которой инкриминировали ношение запрещенной атрибутики и символики.
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