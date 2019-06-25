Украина теряет свои позиции в мире, — Дмитрий Чекалкин

Украина

Дебаты о привлечении к ответственности тех, кто сбил над Донбассом «Боинг» рейса MH17, а также об опасности для Европы российского финансового шантажа оказались неактуальными для Парламентской ассамблеи Совета Европы. Важным для себя европейцы посчитали возвращение в ПАСЕ делегации РФ, большинству членов которой запрещен въезд в ЕС из-за российской агрессии против Украины.

Демарш европейцев, «ФАКТЫ» попросили прокомментировать Дмитрия Чекалкина — в прошлом дипломата, а ныне популярного блогера и шоумена, генерального директора агентства DIVA production.

— Я бы назвал это большой ошибкой. Вынужден отметить, что сегодня мы теряем свои позиции. Президент никакого внимания этому вопросу не уделяет. И это — следствие того, что профессионального дипломата, который был на посту президента (имеется ввиду Петр Порошенко. — Авт.), у нас нет. И нет того, кто может его заменить на этом посту. Ведь согласно Конституции, главные обязанности президента — это внешняя политика и безопасность. По обоим этим направлениям мы имеем на этом посту абсолютно непрофессионального, неподготовленного человека, — сказал Дмитрий Чекалкин.

Между тем уже возникла конспирологическая версия о том, что для возвращения в ПАСЕ Россия «поработала» не только с участниками многих делегаций, но и с руководством некоторых стран. На днях Путин подписал указ, которым снял запрет на транзит украинских товаров через Россию. Ранее Россия передала Украине моряка Виктора Новицкого, более года удерживавшегося в оккупированном Крыму. Эти и другие шаги Кремля некоторые эксперты считают результатом негласных договоренностей с руководством Украины, сигналом к началу процесса «замирения» с Россией и отказу от признания ее агрессором.

Тем временем украинская делегация в ПАСЕ проголосовала за прекращение работы в Парламентской ассамблее за исключением вопросов, связанных с лишением полномочий российской делегации. А президент Украины Владимир Зеленский выразил разочарование решением ПАСЕ и напомнил, что 25 июня истекает срок, который Морской трибунал дал России для освобождения украинских моряков.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», произошедшее в ПАСЕ, Петр Порошенко назвал серьезным дипломатическим ударом по Украине. А украинская делегация назвала российских делегатов убийцами и обжаловала их полномочия на сессии Ассамблеи.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter