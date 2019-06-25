Умерла известная актриса — мать Михаила Ефремова (фото)

Шоу-бизнес

Умерла актриса Алла Покровская. Мать Михаила Ефремова скончалась на 82-м году жизни. Об этом сообщили в администрации МХАТ им. Чехова, передают российские СМИ.

Алла Борисовна Покровская родилась 18 сентября 1937 года в Москве в семье оперного режиссера, народного артиста СССР Бориса Покровского и режиссера Центрального детского театра Анны Некрасовой.

В 1959 году она окончила школу-студию МХАТ. В 1979 году Покровская начала педагогическую деятельность. Она — профессор Школы-студии МХАТ.

С 2004 года Покровская служила в труппе МХТ имени А. П. Чехова и сотрудничала с театром «Современник».

На счету актрисы более тридцати работ в советском и российском кинематографе. Среди наиболее ярких киноработ Покровской можно назвать роли в фильмах «Июльский дождь», «Следствие ведут знатоки», «Семейная мелодрама», «Охота на лис», «Крутой маршрут» и, конечно, «Высоцкий. Спасибо, что живой», где Алле Борисовне досталась роль матери Владимира Высоцкого.

Покровская была замужем за знаменитым советским театральным режиссёром и актёром, народным артистом СССР Олегом Ефремовым.

Сын Аллы Борисовны — Михаил Ефремов — не менее известный актер, неоднократно приезжал с концертами в Украину.

По актерским стопам пошли и двое внуков — Никита Ефремов (актер московского театра «Современник») и Николай Ефремов (актёр, играл в телесериале «Белая гвардия»).

Напомним, 24 июня умер актер сыгравший роль Овода, — Андрей Харитонов, которого похоронят на родине в Киеве.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали о смерти популярного советского актера Александра Кузнецова, известного по фильмам «Приморский бульвар» и «Джек Восьмеркин — американец». Он также ушел из жизни в возрасте 59 лет после продолжительной онкологической болезни.

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