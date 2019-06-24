Актер Андрей Харитонов: «Никакого страха перед смертью не испытываю»

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Андрей Харитонов, сердце которого перестало биться 24 июня, родился в Киеве 25 июля 1959 года, здесь вырос и окончил Киевский национальный университет театра, кино и телевидения им. Карпенко-Карого. Всесоюзную славу ему принесла роль в фильме «Овод» в 1980 году. Увы, до своего 60-летнего юбилея известный актер не дожил всего месяц. «ФАКТЫ» предлагают читателям ответы Андрея Харитонова на вопросы анкеты, предложенной ему в 2014 году. Сегодня они обретают особый смысл.

— Как вы сами представились бы нашим читателям?

— Артист, лучший «Овод» Советского Союза (улыбается).

— Ваш любимый цвет, запах, продукт, напиток?

— Любимый цвет — красный, я Лев. Запах нравится жасмина с сандалом. Блюда, которые предпочитаю, — салат «оливье» и форшмак. А любимый напиток, учитывая, что десять лет я не пью алкоголя, — «кола лайт».

— Чем для вас пахнет детство?

— Дубом, так как отдыхали мы на Десне в санатории «Дубки». С тех пор таких дубов я нигде и не видел. Родился я в Киеве и прожил в этом городе до 21 года. В Киеве бываю дважды в год -- у меня там мать и сестра.

— Счастье — это… что? Вы счастливый человек?

- Счастье — находиться в гармонии с самим собой. Я человек счастливый. Это достигалось длительными тренировками. Но, как говорится, постоянное пребывание в состоянии молитвы — единственный способ достигнуть такого состояния.

— В чем вам видится смысл жизни?

— Смысл жизни -- делать добро.

— Что такое любовь?

— Должно быть двустороннее движение на дороге, встречное. Оно не может быть в одну сторону.

— Вы хорошо помните самый счастливый день своей жизни? А самый непростой?

— Это солнечный день, мне было, наверное, года три-четыре. Я сидел на руках у своего отца. Помню мост. Через него шла мать в белом платье. Это был самый счастливый день в моей жизни.

А самый непростой для меня — премьера в Малом театре спектакля «Накануне», в 1984 году. Непростой потому, что, как говорится, через три года после того как стал кинозвездой, первый раз выйти на сцену с огромным залом — колоссальная ответственность. Я был на всех обложках, во всех, так сказать, журналах, и перед этим театром стояла толпа поклонниц…

— Чего вы ни за что не сможете простить другим людям?

— Предательства, естественно.

— Что-то может довести вас до слез?

— Художественное кино трогает, когда оно качественное, когда это настоящая игра и настоящее искусство -- вне зависимости от жанра.

— Какими качествами нужно обладать, чтобы добиться успеха?

— Понятия не имею. Мне, например, нужны были гены папы и мамы и счастливый случай, чтобы смог себя реализовать. Но это частный случай.

— Есть у вас личная формула успеха?

— Нельзя никогда ничего бояться. Нужно идти на вершину и знать: есть два выхода — либо успех, либо провал. И не стоит бояться провала. Провал — это ведь тоже результат. Надо двигаться! Если бояться провала, можно все время в яме просидеть.

— Какую роль в вашей жизни играют деньги?

— Первую. Понимаете, некоторые говорят, что можно купить на деньги дом, но не купишь домашний очаг, можно купить лекарства, но не купишь здоровье… А если нет денег, то получается, что даже и этого не купишь.

— Что для вас означает быть свободным?

— Быть свободным — находиться в гармонии с самим собой.

— Испытываете ли вы страх перед смертью?

— Никакого.

— Что бы вы стали делать, узнав о том, что вам осталось прожить ровно семь дней?

— Позвонил бы маме. Единственное, что меня волновало бы, как она себя чувствует. Вот, собственно, и все.

— Вы никогда не задумывались над тем, есть ли жизнь после смерти?

— Она никогда не прекращается.

— Что вы вкладываете в понятие добра и зла?

— Добро — когда ты способен понять другого человека и помочь ему — чем угодно: разговором, иногда можно деньгами, и это совсем не стыдно. А зло — это, безусловно, предательство.

— Вас часто предавали?

— Нет, не часто.

— Что вам помогало преодолеть периоды полного отчаяния?

— Уверенность в себе. Только с ней и можно двигаться дальше. Но полного отчаяния не было. Жизнь дана человеку, и ее нужно прожить. Если не умер, то какое же может быть отчаяние? Сам процесс жизни прекрасен! Она интересна во всех ее проявлениях. И не надо искать смысл жизни. Проживи свою жизнь достойно — с твоей точки зрения.

— Что в жизни вам представляется самым непростым?

— Оставаться человеком.

— Существует ли Бог?

— Я сторонник теории палеоконтактов: это все создано, создавалось и создавалось миллионы лет.

— Случались в вашей жизни чудеса?

— Да, случались и случаются -- и надо уметь их замечать. Человек должен учиться видеть чудо.

— Сколько времени вы смогли бы прожить на необитаемом острове и что взяли бы с собой?

— Я не стал бы жить на необитаемом острове. Это свобода моего выбора.

— В какую эпоху вам хотелось бы жить и с кем из представителей той эпохи пообщаться?

— Мне бы хотелось жить исключительно здесь и сейчас.

— Как вы считаете, красота действительно может спасти мир?

— Никогда в жизни. Спасти мир могут адекватные мозги.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали о смерти популярного советского актера Александра Кузнецова, известного по фильмам «Приморский бульвар» и «Джек Восьмеркин — американец». Он также ушел из жизни в возрасте 59 лет после продолжительной онкологической болезни.

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