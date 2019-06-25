Проведем красную линию: Вакарчук рассказал, как нужно поступить с олигархами

Украина

Лидер партии «Голос» Святослав Вакарчук заявил, что никогда не выступал за «деолигархизацию» в понимании «раскуркуливания» крупных бизнесменов. По его словам, и он, и его единомышленники хотели бы, чтобы олигархи не имели определяющего влияния на украинскую политику. Напомним, социологи вновь подтвердили способность партии «Голос» преодолеть проходной барьер на досрочных выборах в Раду.

«Олигархи должны быть отстранены от влияния на политические решения. Пусть они занимаются бизнесом», — отметил Вакарчук в интервью Lb.ua.

При этом он призвал провести в отношениях с олигархами «красную линию», после которой будет сказано: есть правила, они одинаковы для всех и все с ними соглашаются. Если же кто-то не готов играть по правилам, нужно идти в суды, без привлечения которых, уверен Вакарчук, невозможно отстранить олигархов от власти.

Отметим, что ранее президент Украины Владимир Зеленский во время встреч с тремя украинскими олигархами — Виктором Пинчуком, Ринатом Ахметовым и Игорем Коломойским — договорился об их участии в финансировании и поддержке социально-экономических и гуманитарных проектов для Донбасса и всей Украины.

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