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Всем найдется работа: Зеленский рассказал о встрече с украинскими олигархами
Президент Украины Владимир Зеленский, который на днях вернулся из Франции и Германии, где договаривался о реанимировании «нормандского формата», во время встреч с тремя украинскими олигархами Виктором Пинчуком, Ринатом Ахметовым и Игорем Коломойским договорился об их участии в финансировании и поддержке социально-экономических и гуманитарных проектов для Донбасса и всей Украины. Об этом он заявил на встрече с бизнес-сообществом в четверг, 20 июня, в Киеве.
По его словам, эти бизнесмены берут на себя ответственность за решение конкретных вопросов.
«Например, господин Пинчук обеспечит уже сейчас квартирами 24 семьи наших пленных моряков, и дальше будет заниматься проблемами социальной помощи военнослужащих. Это наша договоренность», — отметил Зеленский.
Как отметил президент, с Ринатом Ахметовым согласовали отмену формулы «Роттердам+», а также договорились, что он будет вкладывать деньги в медицину и инвестировать в дороги, инфраструктуру Донбасса.
«Первый результат вы уже видели — это 200 „скорых“ для городских и сельских больниц по всей Украине», — напомнил глава государства.
«Господин Игорь Коломойский будет вкладывать очень большие деньги в инфраструктуру Донбасса, но он об этом еще не знает», — добавил Зеленский.
Украинский гарант также призвал представителей бизнеса вовлекаться в финансирование проекта восстановления и реинтеграции Донбасса в качестве инвесторов и меценатов.
Как сообщали «ФАКТЫ», в четверг, 20 июня, Конституционный суд Украины признал соответствующим Конституции указ президента Владимира Зеленского о роспуске Верховной Рады, которая постоянно блокировала все начинания новой президентской команды.
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