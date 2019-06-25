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Захваченные украинские корабли исчезли со стоянки судов в Керчи (фото)
Захваченные россиянами в районе Ккерченского пролива украинские военные катера «Никополь», «Бердянск» и буксир «Яны Капу» исчезли из акватории стоянки судов «Генмол» в Керчи, где они находились последние месяцы.
Как сообщает «Крым.Реалии», украинские корабли переместили в неизвестном направлении. Военные катера и буксир, ранее находившиеся под маскировочной сетью возле причальной стенки, сейчас отсутствуют.
Напомним, 25 ноября 2018 года российские силовики захватили три украинских военных корабля в нейтральных водах Черного моря. Экипажи — 24 человека моряка доставили в Симферополь, где подконтрольный России суд арестовал всех украинцев. На следующий день моряков перевезли в Москву, где они и находятся до сих пор.
25 мая Международный трибунал по морскому праву ООН постановил, что Россия должна освободить всех украинских моряков, которые были взяты в плен в ноябре 2018 года, и вернуть три корабля. Трибунал обязал в течение месяца отчитаться о выполнении решения. Срок исполнения решения трибунала истекает во вторник, 25 июня.
Как сообщали «ФАКТЫ», Россия уже заявила, что не будет выполнять требования Международного трибунала по морскому праву.
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