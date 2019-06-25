Власти Украины ответили на слухи о подаче воды в Северо-Крымский канал, — Тука

Украина

Российскую делегацию вернули в ПАСЕ, Путин разрешил транзит украинских товаров через Россию, Украине вернули моряка, которого больше года удерживали эфэсбэшники… Эти события дают повод некоторым экспертам говорить о возможности негласных договоренностей между Кремлем, властями Украины и руководством стран Запада о «замирении» и отказе от признания России агрессором. Информация о том, что оккупационные власти Крыма восстанавливают Северо-Крымский канал, чтобы принимать по нему воду из Днепра, вполне вписывается в эту конспирологическую версию. Прокомментировать ее «ФАКТЫ» попросили заместителя министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Георигия Туку.

— По нашей информации, после ливней в Крыму чистят канализацию. Может, оккупанты что-то делают и на канале. То, что они там к чему-то готовятся, — это их дело, могут готовиться хоть лодки с бриллиантами принимать. Но никто никакую воду подавать в оккупированный Крым не собирается. Никаких подготовительных (даже на теоретическом уровне) работ правительством Украины не велось и не ведется, — заявил «ФАКТАМ» Тука.

Напомним, запущенный в 1963 году Северо-Крымский канал на 85% обеспечивал Крым пресной водой. С мая 2014 года подача воды была прекращена — сначала по причине неоплаты ее перекачки.

Как сообщали «ФАКТЫ», представитель оккупационной администрации полуострова Владимир Константинов заявил, что днепровская вода способствовала росту в Крыму онкозаболеваний, поэтому она им больше не нужна. Тем временем альтернативы этой воде пока не нашли и пытаются заменить ее при помощи выкачивания подземных вод и переработки канализационных стоков.



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