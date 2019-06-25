Супрун развенчала миф о популярных добавках селена

Украина

Глава украинского Минздрава Уляна Супрун развеяла распространенные мифы о популярных биообавках. Она написала в Facebook как на самом деле селен влияет на организм человека.

По ее словам, добавки селена не являются панацеей от всех болезней, а производители этого компонента значительно преувеличивают его пользу для здоровья.

И.о. министра здравоохранения отмечает, что умеренные дозы селена безопасны и полезны, но болезни не лечат. Селен может предотвращать образование тромбов и развитие атеросклеротических бляшек, а в случае ряда сердечно-сосудистых болезней наблюдается нехватка этих ферментов.

Супрун утверждает, что с недостатком в организме человека селена связывают болезни сердца, рак, мужское бесплодие, нейродегенеративные болезни, синдром раздраженного кишечника.

Глава Минздрава такде отметила, что селен не лечит онкологические заболевания.

«Не принимайте добавки без назначения или консультации с врачом. Помните, что адекватной профилактикой заболеваний является постоянное соблюдение здорового рациона, веса и полноценный сон, а не прием добавок наугад», — подытожила Супрун.

Как писали «ФАКТЫ», ранее и.о. министра здравоохранения дала советы украинцам как лучше всего пережить жару.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter