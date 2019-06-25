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Полная разруха: в сети показали печальные фото железнодорожной станции на Донбассе
В сети показали фото железнодорожной станции возле оккупированной Горловки. На фото видно, что станция пришла в упадок и находится в плачевном состоянии. Фото опубликовал в Facebook волонтер Юрий Мысягин.
«Замерло. Железнодорожная станция Майорская, Донецкой области», — написал он в описании к фото.
Как писали «ФАКТЫ», на днях YouTube-блогер из оккупированного Донецка под ником «Дневник Толстяка» снял на видео свою прогулку по городу и показал, как выглядит бывший мегаполис сегодня.
По его словам, из миллиона людей, которые проживали в Донецке в начале 2014 года, теперь в городе осталось лишь около 350 тысяч.
В подтверждение своих слов он показал абсолютно безлюдные центральные улицы и главную площадь города, а также закрытые магазины и развлекательные заведения, которые пользовались спросом у посетителей в довоенные времена.
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