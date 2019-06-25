- 18:09 На Измаил обрушилась жуткая непогода: общегородской выпускной бал пришлось перенести
- 17:49 В России министр образования назвала автором «Горе от ума» Радищева: в сети волна смеха
- 17:48 Полная разруха: в сети показали печальные фото железнодорожной станции на Донбассе
- 17:47 Украли миллионы гривен: СБУ раскрыла схему хищения в порту «Южный»
- 17:35 Как выбрать модный купальник по фигуре: советы стилиста
- 17:35 Актер Андрей Харитонов: «Никакого страха перед смертью не испытываю»
- 17:32 В Харькове президентская партия сливает округ Добкину-младшему, — СМИ
- 17:28 Никакого отравления не было: Бари Алибасова заподозрили в инсценировке
- 17:19 День Конституции Украины: когда и сколько будет выходных
- 17:14 Супрун развенчала миф о популярных добавках селена
- 17:12 Под Киевом бойцовский пес искусал пенсионерку: детали и фото с места происшествия
- 17:10 Власти Украины ответили на слухи о подаче воды в Северо-Крымский канал, — Тука
На Измаил обрушилась жуткая непогода: общегородской выпускной бал пришлось перенести (фото)
В городе Измаиле на юге Одесской области из-за непогоды на сутки перенесли общегородской выпускной бал. Об этом сообщил мэр Измаила Андрей Абрамченко.
«В связи с резко ухудшившимися погодными условиями — проливным дождем, порывами ветра и сохранением сложных погодных условий до сегодняшнего вечера, — а также повреждениями элементов сцены принято решение о переносе городского выпускного бала на завтра, 26 июня», — пояснил градоначальник. (Напомним, в понедельник, 24 июня, сильные ливни затопили Хмельницкую область.)
Во вторник, 25 июня, в Измаиле должен был состояться парад выпускников. На улицах и в городском транспорте можно было увидеть девушек в вечерних платьях, с красивыми прическами и макияжем. Парней — в костюмах, при галстуках. Планировалось, что праздничное шествие выпускников всех школ города стартует в 18:30 с площади Победы. Колонна должна была пройти к аллее Дружбы Народов, где в 19:00 намечалось праздничное мероприятие, с большим концертом, фейерверком и дискотекой.
Увы…
Днем на Измаил обрушился мощный ливень с ветром. Он натворил в городе немало бед: повалены десятки деревьев, оборваны линии электропередачи, сильно размыты дороги.
Напомним, в начале июня мощные ливни затопили сразу три области Украины: Ивано-Франковскую, Херсонскую и Кировоградскую.
«ФАКТЫ» также сообщали о «погодном апокалипсисе» в России. В понедельник, 24 июня, на город Ульяновск обрушились ливень и ветер небывалой силы.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Мозги — не брови. Если нет, не нарисуешь!..