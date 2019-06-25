На Измаил обрушилась жуткая непогода: общегородской выпускной бал пришлось перенести (фото)

Происшествия

В городе Измаиле на юге Одесской области из-за непогоды на сутки перенесли общегородской выпускной бал. Об этом сообщил мэр Измаила Андрей Абрамченко.

«В связи с резко ухудшившимися погодными условиями — проливным дождем, порывами ветра и сохранением сложных погодных условий до сегодняшнего вечера, — а также повреждениями элементов сцены принято решение о переносе городского выпускного бала на завтра, 26 июня», — пояснил градоначальник. (Напомним, в понедельник, 24 июня, сильные ливни затопили Хмельницкую область.)

Во вторник, 25 июня, в Измаиле должен был состояться парад выпускников. На улицах и в городском транспорте можно было увидеть девушек в вечерних платьях, с красивыми прическами и макияжем. Парней — в костюмах, при галстуках. Планировалось, что праздничное шествие выпускников всех школ города стартует в 18:30 с площади Победы. Колонна должна была пройти к аллее Дружбы Народов, где в 19:00 намечалось праздничное мероприятие, с большим концертом, фейерверком и дискотекой.

Увы…

Днем на Измаил обрушился мощный ливень с ветром. Он натворил в городе немало бед: повалены десятки деревьев, оборваны линии электропередачи, сильно размыты дороги.

Напомним, в начале июня мощные ливни затопили сразу три области Украины: Ивано-Франковскую, Херсонскую и Кировоградскую.

«ФАКТЫ» также сообщали о «погодном апокалипсисе» в России. В понедельник, 24 июня, на город Ульяновск обрушились ливень и ветер небывалой силы.

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