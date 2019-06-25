Политика

Украина отзывает посла при Совете Европы: что об этом известно

После решения ПАСЕ о возвращении России к полноправному участию в работе Ассамблеи, утерянному после аннексии Крыма, в украинском МИДе приняли решение об отзыве посла Украины при Совете Европы (СЕ). Об этом в Facebook сообщил министр иностранных дел страны Павел Климкин.

Министр уточнил, что посол пока отзывается для консультаций.

По словам главы внешнеполитического ведомства, СЕ потерял доверие, восстановить его будет очень сложно.

«Проблема не в самом факте возвращения российской делегации в ПАСЕ — это скорее символика. Очень неприятная, но символика. Реальная проблема в том, что это толчок к созданию новой нормальности в отношениях с РФ», — пишет министр.

По словам Климкина, из лидера в деле защиты прав человека эта организация превратилась в простого менеджера.

Глава МИДа отметил, что решение о возвращении российской делегации в ПАСЕ было принято еще до президентских выборов в Украине.

«Оно назревало и было бы принято по любому развитию политической ситуации в Украине. Дело не в распределении ответственности, которую я, кстати, с себя тоже не снимаю. Это все не о Порошенко, Зеленском, или ком-то другом. Это наша общая проблема. Хорошо бы это совместно осознать… Благодарен украинской парламентской делегации, они выложились по полной. Я не собираюсь подталкивать наших парламентариев к принятию решений относительно формата их участия в ПАСЕ. И политически, и эмоционально в этой ситуации нам нечего искать. Поэтому приостановление участия в ПАСЕ — вполне логичный шаг. Но не навсегда, чтобы не отдавать СЕ в жертву России и ее друзьям», — добавил Климкин.

Он также отметил, что такое поведение ПАСЕ для Украины «особенно обидно» в момент, когда Франция председательствует в СЕ, являясь участником «нормандского формата».

Напомним, 25 июня Россия подала заявку на участие в работе ПАСЕ. Однако Украина, Грузия и Великобритания оспорили полномочия российской делегации. Пересмотр полномочий состоится 26 июня. Между тем, российские парламентарии уже выдвинули ПАСЕ свой ультиматум.

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